Schouten wil dat 450.000 werkenden ook pensioen gaan opbouwen

Het is de bedoeling dat de komende vijf jaar zo’n 450.000 mensen die wel werken voor een baas maar geen pensioen opbouwen, dat alsnog gaan doen. Minister Carola Schouten (Pensioen) neemt verschillende adviezen van de Stichting van de Arbeid over die daartoe moeten leiden.

De meeste mensen bouwen pensioen op via hun werkgever, maar niet iedereen. Ongeveer 900.000 mensen behoren tot deze zogeheten ‘witte vlek’. Vaak werken zij voor bijvoorbeeld callcenters of uitzendbureaus.

Schouten wil het kleine bedrijven makkelijker maken om een pensioenregeling aan te bieden aan hun werknemers via een simpelere systematiek. Vooral in sectoren met een “lagere organisatiegraad” kan zo’n “basispensioenregeling” uitkomst bieden, denkt de minister.

Ook moeten werkgevers hun personeel erop attenderen dat zij geen pensioen opbouwen. Dat kan bijvoorbeeld door een melding op de loonstrook en in het pensioenoverzicht. Ook gaat de Stichting van de Arbeid alle sectoren zonder pensioenregeling aanschrijven met het dringende advies om wel zo’n regeling op te tuigen.

De meldplicht wordt waarschijnlijk vastgelegd in de nieuwe pensioenwet, die wederom vertraagd is. De Tweede Kamer heeft meer tijd nodig voor de behandeling ervan. Waarschijnlijk gaat de wet in per 1 juli 2023. Vanaf dan gaat een overgangsperiode in van vier jaar.

Over verschillende maatregelen wordt nog gesproken, bijvoorbeeld het verlagen van de zogeheten toetredingsleeftijd. Veel bedrijven die een regeling aanbieden, doen dat vanaf 21 jaar. Dat moet 18 jaar gaan worden, mits bijvoorbeeld de werkgevers hiermee instemmen.

Verder wordt er nog over gesproken om de wachttijd voor toetreding te vervangen door een ‘drempel’. Dat houdt in dat werknemers ergens eerst acht weken moeten werken, en daarna vanaf de eerste werkdag met terugwerkende kracht pensioen opbouwen. Nu tellen die eerste acht weken nog niet mee.

In de Kamer was al langer onvrede over de ‘witte vlek’. GroenLinks en de PvdA, maar ook coalitiepartijen CDA en ChristenUnie hadden aandacht gevraagd voor de kwestie. Aanstaande woensdag debatteert de Kamer verder over de nieuwe pensioenwet.