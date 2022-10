Sywert van Lienden spant zaak aan om rechtsbijstand

Sywert van Lienden en zakenpartner Bernd Damme hebben een kort geding aangespannen tegen verzekeraar HDI Global Specialty SE over hun aansprakelijkheidsverzekering. Volgens advocaat Hugo Bijleveld heeft de verzekeraar “tot nu toe geweigerd om rechtsbijstand te verlenen”. Ook schermt HDI volgens de advocaat met “onjuiste dekkingsvoorbehouden”.

Met het kort geding, dat vrijdag dient in de rechtbank in Rotterdam, willen Van Lienden en Damme duidelijkheid krijgen over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Volgens Bijleveld gaat de verzekeraar niet in op verzoeken om te praten over de kwestie en is daarom gekozen voor een stap naar de rechter.

Deze kwestie staat los van het lopende strafrechtelijk onderzoek. Van Lienden, Damme en zakenpartner Camille van Gestel worden er door het Openbaar Ministerie van verdacht miljoenen te hebben verdiend aan de handel in mondkapjes door klanten vanuit hun mondkapjesstichting, waarover zij beweerden er zonder winstoogmerk mee begonnen te zijn, door te sluizen naar een commerciƫle bv.

Randstad en Coolblue deden eerder aangifte omdat zij belangeloos de mondkapjesstichting hielpen, in de veronderstelling dat het ging om een non-profitinitiatief.