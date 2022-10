Van der Burg: verbeteren asielopvang wordt een enorme uitdaging

Het zal “een enorme uitdaging” worden om de opvang van asielzoekers snel te verbeteren, zoals de rechter verwacht van de overheid. Dat laat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) weten in een reactie op de uitspraak van het gerechtshof. De bewindsman wilde uitstel in afwachting van het hoger beroep, volgende maand.

Eerder deze maand oordeelde de rechtbank dat de opvang van asielzoekers niet voldoet aan de eisen voor menswaardige opvang. Van der Burg ging daartegen in hoger beroep, omdat hij vindt dat de uitspraak in de praktijk niet uit te voeren is. Hij hoopte daarom dat het hof deze maandag zou bepalen dat hij in afwachting van dat hoger beroep uitstel zou krijgen van de rechtbank. “Nu dat niet is toegewezen, gaan we verder met het dag in dag uit keihard werken om de situatie in de asielopvang te verbeteren.”

De rechtbank gaf de Staat op punten een paar weken de tijd om verbeteringen door te voeren. Op andere punten moest dat zelfs per direct. Bij het hof betoogde de advocaat van de Staat dat het bijvoorbeeld niet te doen is om maximaal 55 alleenstaande minderjarige asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen en die opvang hooguit vijf dagen te laten duren. “Het gaat erom wat de Staat nu kan en nu niet kan.” Als de betere opvang geregeld had kunnen worden, was dat volgens de advocaat wel gebeurd.

Het hof ging nu nog niet in op de inhoud van de zaak, maar vindt het “geen vergeefse moeite als de Staat nu alvast begint met de maatregelen uit te voeren”. Het belang van asielzoekers weegt zwaarder dan het belang van de Staat, zeker aangezien de Staat uitstel vroeg voor verbeteringen die kwetsbare doelgroepen aangaan, zoals zieken en kinderen.

“Met een crisis in Syrië, de Russische inval in Oekraïne, een verhoogde asielinstroom en een tekort aan woningen in ons eigen land wordt het een enorme uitdaging”, zo zegt Van der Burg via zijn woordvoerder in reactie op de uitspraak van het gerechtshof. Hij benadrukt wel dat de inhoudelijke behandeling in hoger beroep nog niet heeft plaatsgevonden. “Dat zal op korte termijn gebeuren”, namelijk op 10 november.