Afgelopen dag bijna 200 mensen met corona opgenomen in ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag bijna 196 mensen opgenomen die het coronavirus onder de leden hebben. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is dat de grootste instroom sinds 2 april.

In totaal hebben de ziekenhuizen nu 1234 positief geteste mensen onder hun hoede. Dat is het hoogste aantal sinds 15 april, ruim zes maanden geleden. Ongeveer een maand geleden verzorgden de ziekenhuizen minder dan vijfhonderd mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld.

Vooral op de verpleegafdelingen is het de afgelopen weken veel drukker geworden. Daar liggen nu 1182 positief geteste mensen. Op de intensive cares loopt de bezetting langzaam maar zeker ook op. Die vleugels hebben nu 52 mensen onder hun hoede. Voor het eerst sinds 3 mei komt dat aantal boven de vijftig uit.

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut zegt dat de najaarsgolf is begonnen.