CIDI wil komst omstreden complotdenker Icke verbieden

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wil dat de omstreden Britse complotdenker David Icke geweerd wordt van een demonstratie op de Dam in Amsterdam op 6 november. De Brit staat als een van de hoofdsprekers aangemeld tijdens “No war, just peace”. Volgens het CIDI is Icke een antisemiet en een Holocaustontkenner.

CIDI is verbolgen dat de demonstratie juist op de Dam, “de plek waar het Nationaal Monument staat als symbool voor onze vrijheid,” wordt gehouden. “CIDI is van mening dat deze man geen podium moet krijgen in ons land, en zeker niet daar”, is te lezen in een persbericht van de organisatie.

“Amsterdam is op de hoogte van de komst van Icke”, zegt de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. “Op dit moment buigen ambtenaren zich over een advies aan de driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie” over deze zaak, zegt hij. Het is nog onbekend wanneer het advies klaar is.

Icke is sinds de jaren 90 verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door zogenoemde reptilians, een machtige groep buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite die een almachtige geheime wereldregering vormen en in alle geledingen van de samenleving actief zijn. De reptielentheorie van Icke is de afgelopen tijd ook meermaals verkondigd door FVD-leider Thierry Baudet.

In 2011 en 2016 weerden Amsterdam en Den Haag de komst van David Irving, een andere omstreden figuur die beticht wordt van het verspreiden van antisemitisme. Irving werd in 2006 in Oostenrijk veroordeeld voor het ontkennen van de Holocaust.