Code geel vanwege dichte mist in bijna heel Nederland

Het KNMI heeft dinsdagochtend voor bijna het hele land, op de Waddeneilanden na, code geel afgekondigd vanwege dichte mist. Op meerdere plaatsen is het zicht minder dan tweehonderd meter. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hierdoor hinder ondervinden, aldus het KNMI.

De dichte mist lost aan het einde van de ochtend op.

Volgens Weeronline is onder meer op Schiphol minder dan zeventig meter zicht gemeten. Dit kan gevaarlijk zijn in het verkeer. “Bij een beetje nevel mogen de mistlampen zeker nog niet aan”, aldus het weerbureau. Mistlampen mogen alleen gebruikt worden bij zeer dichte mist. Aan de voorzijde is dat bij minder dan tweehonderd meter zicht en het mistachterlicht mag pas aan bij minder dan vijftig meter zicht.