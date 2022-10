Indonesië vraagt om teruggave collectie-Dubois

Indonesië vraagt Nederland om de teruggave van acht kunststukken en natuurwetenschappelijke collecties, waaronder de unieke collectie-Dubois die in museum Naturalis is tentoongesteld.

De lijst is al “enige tijd geleden” met de Nederlandse regering gedeeld, laat een woordvoerder van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) weten naar aanleiding van berichtgeving door dagblad Trouw.

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Lilian Gonçalves-Ho Kang You gaat kijken naar verzoeken tot teruggave van koloniale collecties. Deze commissie is nog niet aan het werk. Ze gaat in december aan de slag. De lijst was nog niet gedeeld met betrokken musea, aldus de woordvoerder. Dat zou gebeuren nadat de commissie-Gonçalves aan de slag is gegaan. “Het hele proces staat nog aan het begin”, aldus de woordvoerder.

De staatssecretaris was vorige maand in Indonesië. Gonçalves-Ho Kang You was toen ook mee. In Jakarta is ook gesproken over mogelijke teruggave van koloniale stukken. Die gesprekken “verliepen in een hele goede sfeer”, aldus de woordvoerder van Uslu.

Naast de collectie-Dubois (met 40.000 objecten waaronder een schedelkapje van de Javamens) vraagt Indonesië ook om de teruggave van onder meer de teugels van het paard van prins Diponegoro, leider van een Javaanse opstand, en de ‘Lombokschat’.