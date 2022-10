Opsporingstiplijn politie weer bereikbaar, andere lijnen nog niet

De Opsporingstiplijn van de politie is weer bereikbaar. Mensen kunnen weer naar 0800-6070 bellen voor tips over de 10-jarige Hebe, voor wie de politie een amber alert uitstuurde. De andere landelijke nummers, zoals 0900-8844, hebben voor zover bekend nog wel last van de storing die voor uitval van de lijnen zorgde. Alarmnummer 112 is wel te bellen.

De nummers lagen volgens een woordvoerder “er zo goed als uit” door een storing. Wat de precieze oorzaak is en wanneer alle informatielijnen het weer doen, kon de politie nog niet meteen zeggen.

Ook Meldpunt 144, de tiplijn voor het melden van verwaarlozing en mishandeling van dieren, is vooralsnog niet bereikbaar. Dat komt volgens de politie door dezelfde storing. Het meldpunt verwijst bij spoed naar 112 en heeft een link getwitterd voor niet-spoedeisende zaken.