PVV-leider senaat Faber woord ontnomen tijdens belangrijk debat

PVV-fractieleider in de Eerste Kamer Marjolein Faber mag niet verder debatteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn ontnam haar het woord, nadat zij premier Mark Rutte had gevraagd of “de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit”.

De term ‘vijfde colonne’ verwijst naar groepen die heimelijk voor een vijand werken en een land ondermijnen. Dat vond Bruijn te ver gaan, en hij besloot Faber het woord te ontnemen. “Ik constateer dat u zwaar beledigende taal heeft gebruikt.” Faber nam haar woorden niet terug.