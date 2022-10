Radboudumc: bril kan ontwikkeling kinderen met Down bevorderen

De ontwikkeling van kinderen met het syndroom van Down kan mogelijk worden verbeterd met behulp van een bifocale bril, die zowel het veraf als dichtbij zien corrigeert. Dat maakt het Radboudumc in Nijmegen althans op uit de resultaten van het promotieonderzoek van orthoptist en onderzoeker Christine de Weger-Zijlstra. Ze keek naar de effecten op werkgeheugen, selectieve aandacht, gedrag kunnen beheersen en flexibel kunnen denken.

Kinderen met Down zien niet alleen slecht in de verte, maar ook van dichtbij is hun zicht verstoord. Dit komt door afwijkingen in de hersenen en de ogen, waardoor scherpstellen erg lastig is, legt het centrum uit. Genoemde kinderen krijgen doorgaans echter een gewone, unifocale bril die alleen het zicht veraf verbetert.

Bij het onderzoek onder ruim honderd kinderen tussen de twee en de zestien werd een bifocale bril toegepast. De kinderen zagen daardoor dus ook beter van dichtbij, terwijl tevens het bij deze groep veel voorkomende scheelzien werd verminderd. “We zagen bovendien de sterkste ontwikkeling bij de kinderen met de grootste verbetering van hun zicht. Dit onderstreept het belang van goed zicht van veraf én dichtbij voor de ontwikkeling van het kind”, aldus De Weger.