RIVM meldt of najaarsgolf coronavirus verder toeneemt

De najaarsgolf van het coronavirus is begonnen, maar het aantal ontdekte besmettingen zou daarin een pas op de plaats kunnen maken. Eind vorige week leek de lijn in elk geval wat af te vlakken. Of dat opnieuw zo is, wordt dinsdag duidelijk bij het wekelijkse overzicht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut deelt die weekcijfers voor de 120e keer.

Het RIVM meldde vorige week dat het in de zeven dagen ervoor 23.693 positieve coronatests had geregistreerd, bijna een kwart meer dan de week ervoor. Het aantal mensen dat in een ziekenhuis werd opgenomen vanwege zware coronaklachten steeg ook snel.

De recentste coronacijfers zijn van afgelopen vrijdag. Toen lag het aantal positieve tests in zeven dagen nog maar 4,5 procent boven het totaal van de week ervoor. Het groeitempo daalde voor de dertiende achtereenvolgende dag. Een verklaring daarvoor was er nog niet. Het RIVM meldde in elk geval niets over technische storingen.

De overheid gebruikt sinds vorige maand een ’thermometer’ om de epidemie in de gaten te houden. Die steeg vorige week voor het eerst. Vanaf het laagste niveau ging de status één stapje omhoog, naar ‘verhoogd’, omdat kwetsbare groepen extra risico lopen. Er zijn in totaal vier niveaus. Op dinsdag adviseert het RIVM aan de overheid of het nodig is het alarmniveau te verhogen of te verlagen.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen de nieuwe herhaalprik tegen het coronavirus hebben gehaald. Tot aan vorige week hadden bijna 1,27 miljoen mensen die oppepvaccinatie laten zetten, onder wie ruim een derde van alle 70-plussers.