Storing politienummers door firewall, duur nog onbekend

De storing in een aantal landelijke politienummers komt door een fout in beveiligingssoftware, de zogeheten firewall, zegt de politie. De storing ligt volgens een woordvoerder niet aan de provider van de lijnen. Hoe lang de storing nog duurt, is nog onbekend.

Landelijk alarmnummer 112 is wel bereikbaar gebleven. Het algemene landelijke nummer 0900-8844 en de meldlijn 144 voor dierenverwaarlozing- en mishandeling zijn sinds dinsdagochtend nauwelijks bereikbaar. Het meldpunt verwijst bij spoed naar 112 en heeft een link getwitterd voor niet-spoedeisende zaken.

De politie adviseert mensen die wel de politie nodig hebben, maar geen spoed hebben, te wachten tot 0900-8844 weer bereikbaar is.

De Opsporingstiplijn (0800-6070), waar mensen naartoe kunnen bellen met tips over het amber alert voor de vermiste 10-jarige Hebe, was ook tijdelijk niet bereikbaar, maar inmiddels weer wel.