Tata Steel krijgt vergunning, moet uitstoot stof meer verminderen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de aanvraag voor een nieuwe vergunning voor Tata Steel goedgekeurd. Wel heeft de omgevingsdienst de norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen verder aangescherpt. De vergunning is voor een nieuwe afzuiging die de uitstoot van stof via het dak met minimaal 50 procent moet verminderen bij de oxystaalfabriek.

Tata Steel stelde zelf een norm voor stof van vijf milligram per kubieke meter voor, in de nieuwe vergunning staat drie milligram per kubieke meter. De vergunning ligt zes weken ter inzage, er kan dus nog bezwaar worden gemaakt.

“We zijn heel blij dat we een vergunning krijgen voor de afzuiginstallatie”, zegt een woordvoerder van het staalbedrijf. Hij noemt het een belangrijke maatregel om de uitstoot van stof en zware metalen verder te verminderen. De nieuwe afzuiging heeft een filterinstallatie en zou daarmee ook de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) tegen moeten gaan.

Volgens de omgevingsdienst sluit de nieuwe vergunning aan bij eerdere rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en bij de verplichting om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. Tata Steel wil de afzuiging in 2023 gaan gebruiken.

In de oxystaalfabriek wordt vloeibaar ruwijzer gegoten en bewerkt, waarna het in vaste vorm weer naar buiten gaat. Hierbij kunnen ook zogeheten ‘slobbers’ ontstaan, als een schuimende laag op het staal drijft en overkookt. De filterinstallatie zou de uitstoot van bruinewolkvorming van de slobbers tegen moeten gaan.