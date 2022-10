Tekort aan bouwmaterialen zorgt voor nog meer problemen op de woningmarkt

Hoge huizenprijzen en extreem overbieden is al lange tijd de dagelijkse gang van zaken, maar nu zorgt het tekort aan bouwmaterialen voor nog meer krapte op de woningmarkt. Bouwbedrijven hebben steeds vaker last van een tekort aan materialen waardoor de bouw langzamer gaat of zelfs stilgelegd moet worden. De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs voorziet een oplopend tekort woningen door stokkende nieuwbouw.

Prijzen stijgen

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldt dat het met name gaat over bouwbedrijven die actief zijn in de woning- en utiliteitsbouw. De prijzen van bouwmateriaal zijn flink gestegen en consumenten die bijvoorbeeld een verbouwing laten uitvoeren merken dat.

Stroeve nieuwbouwprojecten

Nieuwbouwprojecten blijken ook steeds stroever te verlopen, waardoor het nog maar de vraag is of het doel van Rutte op het gebied van woningen gehaald kan worden. Het kabinet-Rutte wil in acht jaar tijd 900.000 woningen bouwen. Er is immers een huizentekort van bijna 300.000 en er komen jaarlijks meer dan 100.000 inwoners bij.

Duurdere grondstoffen

Het is niet gek dat de bouwmaterialen steeds duurder worden. De grondstoffen zijn de afgelopen periode namelijk ook gestegen. In mei lagen de importprijzen van hout 25 procent hoger dan een jaar geleden. Dat was voor staal zelfs 50 procent en voor koper 36 procent. Madeline Buijs, sectoreconoom bouw van ABN AMRO, vertelt aan het AD dat de prijsstijging bij sommige specifieke producten of materialen prijsstijging zelfs nog hoger lag.

Hogere transportkosten

Gedurende de coronacrisis werd de productie van sommige materialen gestaakt of teruggeschroefd, maar tegelijkertijd nam de vraag toe door onder meer het toenemen van klussen. De problemen nemen nu de economie weer op gang komt echter ook flink toe. Daarbij zijn er moeilijkheden bij transport over zee en de sterk gestegen kosten daarvoor dragen bij aan de hogere prijzen.

Niet genoeg woningen

De NVM liet bij een presentatie van de woningmarktcijfers over het afgelopen kwartaal weten dat het waarschijnlijk niet gaat lukken om genoeg woningen te bouwen. Dat komt onder andere door het tekort aan materialen en bestaande problemen zoals het krijgen van vergunningen, maar er zijn ook nieuwe problemen ontstaan. Beleggers haken bijvoorbeeld af omdat de rendementen te laag zijn, maar is het door de gestegen hypotheekrente ook moeilijker om kopers te vinden. Beleggers die de investering in een bouwproject, vaak huurwoningen, op zich nemen kunnen door de gestegen rente op risicoloze wijze al meer rendement halen met hun geld. NVM-makelaars stellen dat ze een bouwproject met een laag rendement daardoor niet meer zo zien zitten.