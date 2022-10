Tweede Kamer schorst Baudet wegens niet opgeven nevenfuncties

De Tweede Kamer heeft voor een schorsing van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gestemd. Daardoor mag Baudet een week lang niet deelnemen aan Kamerdebatten. De sanctie was voorgesteld door het integriteitscollege van de Tweede Kamer, omdat Baudet nevenfuncties niet heeft opgegeven in het register dat hiervoor bedoeld is.

Er stemden bij een hoofdelijke stemming 119 Kamerleden vóór het voorstel om Baudet te schorsen, twee stemden tegen. De fracties van Forum voor Democratie en PVV verlieten de zaal tijdens de stemming.

Baudet heeft onder meer niet vermeld dat hij bestuurslid is voor FVD en directeur van uitgeverij THPB Media b.v. In beide functies gaat het om commerciële activiteiten. Het college kwam vorige week met de aanbeveling om Baudet te schorsen. Volgens Baudet worden door de regels de Kamerleden de mond gesnoerd. Het is voor hem een “principiële zaak”, zegt hij over de kwestie.

PVV-leider Geert Wilders noemde voorafgaand aan de stemming het besluit een “historische fout”. Caroline van der Plas (BBB) stemde tegen omdat ze de maatregel “ondemocratisch” vindt.

Het college kwam vorige week met de aanbeveling om Baudet te schorsen. Eerder werd de FVD-leider al ‘berispt’. Omdat hij de functies nog steeds niet heeft opgegeven, was de schorsing aanbevolen. FVD-Kamerleden Freek Jansen en Gideon van Meijeren krijgen nu ook zo’n berisping. Zij moeten hun nevenfuncties en inkomsten eveneens beter registreren.

Een schorsing van een Kamerlid is niet eerder voorgekomen, mede omdat de Kamer dit instrument pas sinds kort kent. Baudet werd wel onlangs nog uitgesloten van een debat in de Tweede Kamer omdat hij insinueerde dat minister van Financiën Sigrid Kaag een spion was. Het voltallige kabinet, dat in de Kamer was voor de Algemene Politieke Beschouwingen, stond vervolgens op en verliet de zaal uit protest. Baudet weigerde later zijn woorden terug te nemen, waarna Kamervoorzitter Vera Bergkamp hem het woord ontnam.

De FVD-leider raakte eerder deze week opnieuw in opspraak door het doen van uitlatingen waarvan veel Kamerleden vinden dat ze een grens over gaan, maar daar staat deze schorsing los van. Baudet zei in een interview dat hij een aanhanger is van samenzweringstheorieën. Hij zei te geloven dat de wereld achter gesloten deuren wordt aangestuurd door een groep samenzwerende “reptielen”, al was dat laatste volgens hem een metafoor.