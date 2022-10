Woning uitgebrand in Den Haag, twee gewonden

Door een woningbrand in de Weesperstraat in Den Haag zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee mensen gewond geraakt. Het vuur is rond 01.30 uur ontstaan in de keuken, vermoedelijk gaat het om een frituurbrand, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In totaal zes woningen in de straat, die ligt in de wijk Rustenburg en Oostbroek, zijn ontruimd.

De brand is inmiddels geblust en de brandweer gaat na of en wanneer de bewoners van de omliggende woningen terug kunnen keren. Het huis waarin de brand heeft gewoed is volledig uitgebrand.