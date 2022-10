Zonsverduistering volgende week te zien in Nederland

De zon gaat komende dinsdag voor een klein deel schuil achter de maan. Volgens Weeronline wordt op het hoogtepunt van deze verduistering, om 12.05 uur, bijna een kwart van de zon afgeschermd. De zonsverduistering zal tussen 11.00 en 13.00 uur te zien zijn.

Bij een zonsverduistering lijkt het alsof er een hap uit de zon wordt genomen. De bovenkant van de zon wordt als eerst afgeschermd, waarna de hap richting de linkerkant van de zon beweegt. De laatste keer dat er in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvond, was vorig jaar. Daarvoor was er in 2015 voor het laatst een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.

Op 12 augustus 2026 wordt een bijna volledige zonsverduistering in Nederland verwacht. In delen van Noord-Spanje en IJsland wordt de zon volgens Weeronline zelfs even helemaal verduisterd.