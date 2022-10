Advocaat hoofdverdachte: vraagteken Mallorcazaak staat nog steeds

De grote vraag in de Mallorcazaak is na tien zittingsdagen nog steeds niet beantwoord, vindt advocaat Peter Plasman die hoofdverdachte Sanil B. (20) bijstaat. “Het grote en centrale vraagteken in deze zaak: wat is er door wie bij Carlo Heuvelman gedaan?, staat er nog steeds”, zei Plasman in zijn pleidooi.

“Naar de mening van de verdediging is na alle zittingsdagen in deze situatie niets veranderd”, aldus de raadsman, die de rechtbank vraagt B. vrij te spreken van doodslag op Heuvelman. Het Openbaar Ministerie heeft maandag een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen B., die zelf ontkent betrokken te zijn bij de fatale mishandeling op Mallorca in juli vorig jaar. Plasman: “De inhoud van het requisitoir van het Openbaar Ministerie heeft het vraagteken alleen maar bevestigd. Waar het OM meent dat er heel veel duidelijk is geworden, is de realiteit een andere.”

Plasman kan in het requisitoir “geen enkele nuancering” vinden. “Volgens de officieren was de groep uit Hilversum die nacht op oorlogspad. Alhoewel dat een verkeerd beeld neerzet, is duidelijk dat de officieren hebben gemeend op hun eigen wijze op oorlogspad te moeten gaan.” Plasman verwijt het OM de zaak “als een hapklare brok aan de rechtbank te presenteren”, en vindt dat het OM “de grote twijfels rond elk individueel bewijsmiddel negeert”. Plasman doelt daarbij onder meer op de vele fragmentarische getuigenverklaringen die elkaar soms tegenspreken als het gaat over de signalementen van daders.

“Krakkemikkige bewijsmiddelen vinden hun verankering in andere krakkemikkige bewijsmiddelen. En dat zou samen dan tot een solide bewijsconstructie hebben geleid. Dat heeft zelfs een risico. Niet alleen voor de verdachten in deze zaak, maar ook voor de reactie in de samenleving op een vrijsprekend vonnis van uw rechtbank.”

Het OM zei in het requisitoir dat de vriendengroep van Sanil B. zonder aanleiding geweld toepaste. Het OM houdt B. samen met zijn 19-jarige vrienden Mees T. en Hein B. verantwoordelijk voor de dood van Heuvelman. Sanil B. zou in de visie van het OM de eerste klap hebben uitgedeeld. Plasman noemt dat een onaannemelijk scenario. Mogelijk zijn getuigen beïnvloed door beelden van andere vechtpartijen in de media. Dat maakt hun verklaringen onbetrouwbaar, vindt de raadsman.