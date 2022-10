Flinke toename van aantal patiënten met corona op intensive cares

De intensive cares hebben het aantal mensen met corona in de afgelopen dag flink zien toenemen. Ze kregen er netto dertien patiënten bij, de grootste stijging daar sinds 8 april. In totaal hebben de artsen en verpleegkundigen er nu 65 positief geteste mensen onder hun hoede en dat is het hoogste aantal sinds 29 april.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen dag negentien nieuwe mensen opgenomen op de intensive cares. Dat is de grootste instroom daar sinds 31 maart. Daar staat tegenover dat er ook mensen zijn die de intensive cares hebben verlaten, door overlijden of doordat ze genoeg zijn hersteld. Daardoor is de toename van het aantal patiënten niet precies gelijk aan de instroom.

Ongeveer twee weken geleden lagen op de intensive cares 33 mensen met het coronavirus onder de leden. In ongeveer veertien dagen is de bezetting dus gestegen met 32 mensen, van wie twintig in de laatste twee dagen.

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde iets. In totaal liggen nu 1237 mensen met corona in de ziekenhuizen, en dat zijn er drie meer dan dinsdag. Precies een maand geleden behandelden de ziekenhuizen 466 positief geteste mensen.

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet dat er in de afgelopen weken daadwerkelijk meer mensen worden opgenomen vanwege hun coronaklachten. Het instituut zegt dat de najaarsgolf is begonnen.

Precies een jaar geleden, op 19 oktober, behandelden ziekenhuizen 617 coronapatiënten. Dat is ongeveer dan de helft van de huidige bezetting. Ongeveer een maand later, half november vorig jaar, was dat aantal gestegen tot boven de 2000. Begin december piekte de golf bij meer dan 2800 opgenomen coronapatiënten.