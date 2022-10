Giro555: kleine 175,5 miljoen euro voor Oekraïne

De teller van de actie voor Oekraïne van Giro555 blijft oplopen. Inmiddels is een kleine 175,5 miljoen euro opgehaald. Eind augustus was dit nog ruim 173 miljoen euro. “Nederlanders gaven bijzonder gul”, aldus Giro555 woensdag.

Het eerste halfjaar is in totaal 62,6 miljoen euro van de actieopbrengst besteed, vooral (43 procent) aan hulp om mensen te ondersteunen in hun levensonderhoud. Ook ging 18 procent naar voedselhulp en 12 procent naar het bieden van onderdak. In totaal ging tot nog toe 74 procent van het bestede geld naar hulpprojecten in Oekraïne, 13 procent naar opvang van vluchtelingen in Polen en de rest naar de overige landen waar de samenwerkende hulporganisaties Oekraïners ondersteunen.

Nu de winter rap nadert en het geweld voortduurt zal een tandje moeten worden bijgezet, geeft directeur van Stichting Vluchteling Tineke Ceelen aan. “Oekraïne heeft over het algemeen te maken met strenge winters. Tal van lokale hulporganisaties in het hele land – gesteund door de Nederlandse hulporganisaties achter Giro555 – helpen getroffenen met de reparaties van hun huizen, zoals dak- en raam herstel. Maar ook dekens, warme kleding en matrassen en beddengoed voor tijdelijke onderkomens zijn hard nodig”, aldus Giro555.

Met de resterende actieopbrengst blijven de hulporganisaties achter Giro555 nog tot eind februari 2025 hulp bieden. Het gironummer werd eind februari namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend om geld op te halen voor de getroffenen van de oorlog in Oekraïne. Eind augustus werd bekendgemaakt dat de actie wordt verlengd tot 30 november.