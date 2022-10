Glennis Grace noemt Jumbo-zaak bij Jinek een nachtmerrie

Glennis Grace heeft dinsdagavond voor het eerst haar verhaal gedeeld over het geweldsincident op 12 februari in de Jumbo in Amsterdam. Op 26 oktober staat Grace voor de rechter in Amsterdam. “Een nachtmerrie, als ik erop terugkijk”, vertelde de 44-jarige zangeres aan tafel bij Jinek. Grace houdt er rekening mee dat zij en haar zoon schuldig worden bevonden. “Ik hoop dat we eruit komen met z’n allen en ik hoop dat het gewoon goedkomt uiteindelijk. Dat ik dit uiteindelijk achter me kan laten en verder kan met leven.”

Naar eigen zeggen kwam de zoon van Glenda Batta, zoals Grace echt heet, met een bebloed gezicht thuis van het boodschappen doen. Thony zou een elektrische sigaret gerookt hebben in de winkel, waarop hij de zaak werd uitgeduwd. Hij zou daarop met zijn gezicht tegen een rek gevallen zijn, vertelde Grace. Ze ging naar de supermarkt om verhaal te halen, maar voelde zich niet serieus genomen. Daarop gaf ze een personeelslid “een duw in het gezicht”. Verder heeft Grace niet gevochten, zei ze. Wel renden mensen volgens haar achter elkaar aan. Dat duurde ongeveer vier minuten.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de zangeres van bedreiging, openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade van het supermarktpersoneel. Grace heeft naar eigen zeggen niemand bedreigd. “Ik ben moeder, ik wil mijn kind niet zo zien. Het is onwijs uit de hand gelopen, wat absoluut niet de bedoeling was”, vertelde ze. Grace zei ook dat ze graag contact zou hebben gehad met de betreffende personeelsleden van de supermarkt, maar die hadden daar geen behoefte aan. “Ik zit hier niet mezelf te verdedigen. Ik begrijp heel goed wat mensen gevoeld hebben, het is verschrikkelijk.”

De officier van justitie heeft besloten in totaal zeven personen, onder wie twee minderjarige jongens te dagvaarden voor het geweld dat is gepleegd. Naast de zangeres gaat het om haar ex-partner, haar zoon Thony, zijn vriend en nog drie mensen. Een van hen is de vader van de vriend van Thony, zei Grace bij Jinek. Die had zij echter naar eigen zeggen niet gevraagd om naar de winkel te komen.

De zangeres heeft in april in een video op Instagram al excuses aangeboden voor het incident, waarvoor ze drie dagen heeft vastgezeten op het politiebureau. Veel opdrachtgevers van Grace, waaronder The Harbour Club en Beste Zangers Live, stopten de samenwerking na de gebeurtenis.