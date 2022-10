Greta Thunberg doet stapje terug als klimaatactivist

Greta Thunberg wil voortaan als klimaatactivist meer op de achtergrond blijven. Ze heeft tegen het Duitse tijdschrift Brigitte Be Green gezegd “veel te willen blijven doen”, maar minder zichtbaar te zullen zijn in de media.

De Zweedse tiener, inmiddels 19 jaar oud, is een van de bekendste klimaatactivisten ter wereld. In 2018 protesteerde ze als 15-jarige voor het parlement in Stockholm. Thunberg had een bord bij zich waarop de tekst “schoolstaking voor het klimaat” stond. Daarmee inspireerde ze jongeren wereldwijd om te demonstreren voor meer actie tegen klimaatverandering.

Het is volgens Thunberg tijd om de “microfoon door te geven”. Volgens haar moet er meer worden geluisterd naar de mensen die het zwaarst worden getroffen door klimaatverandering. In het interview deelde ze opnieuw haar standpunt over kerncentrales, namelijk dat ze die boven kolencentrales verkiest.

Thunbergs uitspraken komen kort voor de VN-klimaattop in Egypte, COP27. De klimaatactivist zal volgende maand niet aanwezig zijn, in tegenstelling tot de klimaattop van vorig jaar in Schotland. “Ik ben daar niet nodig”, zei ze eerder tegen de Britse omroep BBC. Ook toen verklaarde ze dat het belangrijker is om de aandacht te focussen op mensen uit de zwaarst getroffen gebieden.