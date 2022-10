Onvrede in Kamer over besluit kabinet om naar WK in Qatar te gaan

Partijen in de Tweede Kamer zijn boos over het besluit van het kabinet om toch een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar te sturen. Dat is tegen de wens van de Tweede Kamer. “Wat een pijnlijke vertoning”, aldus Jasper van Dijk van de SP. “Zeer teleurstellend”, vindt Gert-Jan Segers, leider van de kleinste coalitiepartij ChristenUnie. Ook D66 is het niet eens met het besluit van het kabinet, het is “ongepast en onverstandig” om te gaan, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

De Tweede Kamer nam in februari vorig jaar een motie van de SP aan waarin werd gevraagd geen delegatie van de regering naar het evenement te sturen. De arbeidsomstandigheden en de mensenrechtensituatie zouden dat niet toestaan. Woensdag maakte het kabinet bekend toch te gaan. Het kabinet sluit niet uit dat de koning ook gaat.

Contact met het land is volgens Segers logisch, maar “dat een regeringsafvaardiging daar wil gaan feestvieren, vind ik echt onbegrijpelijk”. Hij is niet te spreken over het feit dat het kabinet de wens van de Kamer naast zich neerlegt, en “ondanks alle doden en ondanks de beroerde situatie van minderheden in Qatar” toch naar het Golfstaatje afreist. “Voetbal is geweldig maar mensenrechten en vrijheid zijn belangrijker”, zegt de ChristenUnie-voorman.

D66’er Sjoerdsma is het niet eens met de argumenten van het kabinet om toch te gaan. “Ik zou zeggen dat het niet erg is om als enige consequent te zijn over mensenrechten. Het is teleurstellend dat andere landen dat gebaar niet laten zien.” Ook gaat de D66’er niet mee in het gegeven dat Qatar een belangrijke energieleverancier is. “Ongetwijfeld, net zoals Rusland was op gas. Je ziet wat ervan komt. Jarenlang heeft Nederland als het ging om mensenrechtenschendingen in Rusland maar ook in andere landen een oogje dichtgeknepen vanwege energieafhankelijkheid. De gevolgen zien we nu in de oorlog in Oekra├»ne. Dus ik zou zeggen, juist nu moet je je uitspreken.”

Sjoerdsma hoopt dat het tij nog is te keren in een mensenrechtendebat donderdag in de Kamer. “Ik heb zelf niet de illusie dat we het kabinet na 1,5 jaar broeden op deze motie nog helemaal op een andere mening krijgen. Maar het lijkt me wel belangrijk als we het op zijn minst bewegen van een feestdelegatie naar een zakelijke delegatie.” De Kamer spreekt donderdag met het kabinet over mensenrechten.

“Mensenrechtenbeleid en de Nederlandse buitenlandpolitiek botsen weer hard in deze coalitie. (…) Vrees voor lng-tekort voedt opnieuw een dubbele moraal; geloofwaardigheid te grabbel”, twitterde Tom van der Lee (GroenLinks). Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt het besluit “pijnlijk” en Sylvana Simons (BIJ1) spreekt van “schoffering op schoffering”.