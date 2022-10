Politie: eerst overleg, dan zoektocht naar Hebe en Sanne hervat

Politieagenten en deelnemers aan teams die op zoek zijn naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) voeren woensdagochtend overleg. Daarna wordt de zoektocht hervat, aldus een politiewoordvoerder.

Het overleg staat gepland voor 08.00 uur. De verwachting is dat het zoeken ergens tussen 08.00 en 09.00 weer wordt opgepakt.

“We hebben de afgelopen nacht Hebe en Sanne helaas nog niet gevonden. De zoektocht wordt vandaag met man en macht voortgezet”, aldus de politie. “Specialisten gaan zo dadelijk, samen met het Veteranen Search Team, bepalen waar en hoe er precies gezocht wordt”, aldus de politie.

De 10-jarige Hebe uit Vught werd aan het eind van maandagmiddag opgehaald in Raamsdonksveer door haar begeleidster Sanne, die haar naar huis zou brengen. Sindsdien zijn ze vermist. Het meisje is ernstig meervoudig beperkt en heeft op elk moment van de dag zorg nodig.

Het vermiste tweetal zou voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik. De politie zocht dinsdag vanaf 14.30 uur samen met ongeveer 120 vrijwilligers van het Veteranen Search Team in Waspik. Eerder op dinsdag deed de politie onderzoek naar een melding van een auto in het water bij de Hooiweg in Waspik, maar dat leverde geen voertuig op.

De politie laat weten dat tips “zeer welkom blijven”. “Kijk goed naar ze uit en zie of hoor je iets, meld het bij ons.”