Politie: geen twijfel dat doden in Kia Picanto Hebe en Sanne zijn

De politie zegt er niet aan te twijfelen dat de twee doden in de gevonden Kia Picanto bij knooppunt Empel (A59/A2) de vermiste Hebe (10) en Sanne (26) zijn. De identiteit van de twee is nog niet officieel vastgesteld.

Een woordvoerder van de politie zegt dat een agent woensdagavond bandensporen zag bij het knooppunt. Daarop is een politiehelikopter ingeschakeld die de auto vond.

De auto ligt aan de linkerkant van de weg in het water in een flauwe bocht van knooppunt Empel. Deze plek ligt op de route van Raamsdonksveer naar Vught. Wegens het onderzoek is de A59 vanuit Waalwijk richting Den Bosch afgesloten bij knooppunt Empel. Dat onderzoek gaat nog enige tijd duren, meldt de politie.