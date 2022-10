Politie roept mensen op foto van vermiste Hebe en Sanne te delen

De politie heeft mensen opnieuw opgeroepen informatie te delen die mogelijk kan helpen in de zoektocht naar de vermiste Hebe (10) en haar 26-jarige begeleidster Sanne. Een woordvoerster zegt in een video op sociale media dat ook het delen van (politie)berichten en een eerder genomen foto van het vermiste tweetal helpt. “Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen meedenken en meehelpen.”

De twee zijn sinds maandagmiddag vermist. Sanne haalde Hebe op in Raamsdonksveer om haar naar huis te brengen. Sindsdien zijn ze spoorloos. Dinsdagochtend is een amber alert uitgegeven. Die is nog altijd van kracht, aldus de politiewoordvoerster.

De politie is sinds dinsdag samen met het Veteranen Search Team aan het zoeken in de omgeving van Waspik. De zoekactie is nog in volle gang.