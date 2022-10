Twee doden gevonden in Kia Picanto, vermoedelijk Sanne en Hebe

In de gevonden Kia Picanto bij knooppunt Empel (A59/A2) bij s’-Hertogenbosch zijn twee doden gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om de vermiste Sanne (26) en Hebe (10).

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. De politie zegt alle betrokkenen veel sterkte toe te wensen.

Maandag vertrok Sanne samen met het meisje in een zwarte Kia Picanto uit Raamsdonksveer. De begeleidster haalde Hebe op bij een dagcentrum in Raamsdonksveer en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. Daar kwamen zij nooit aan. In de dagen daarna zetten de politie en vrijwilligersgroepen grote zoektochten op om de twee te vinden. Ook werd voor het meisje dinsdagochtend een amber alert uitgegeven.

De twee werden voor het laatst gezien op de A59 bij Waspik. Daar werd woensdagmiddag een rijstrook afgezet voor het onderzoek. Het Veteranen Search Team zocht woensdagavond nog in Waspik-Zuid. Ook SAR Nederland en vrijwilligers van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) hielpen woensdag in de zoektocht naar het meisje en haar begeleidster.