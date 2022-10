Vanaf woensdag driedaagse staking buschauffeurs voor betere cao

Buschauffeurs in het streekvervoer staken vanaf woensdag drie dagen lang voor een betere cao. De landelijke staking volgt op eerdere stakingen en een manifestatie op de Koekamp in Den Haag in september, meldt vakbond FNV.

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag weigeren werkgevers om weer om de tafel te gaan om over een cao te onderhandelen. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) bevestigt dat ook. Volgens VWOV houden de werkgevers vast aan de geldende cao, die tot eind dit jaar doorloopt. FNV heeft die overeenkomst echter niet ondertekend.

“Ze steken gewoon hun middelvinger op naar hun eigen personeel. Maar de chauffeurs zijn het nu echt zat en gaan het er niet bij laten zitten. Ze gaan door tot die eerlijke cao er ligt”, aldus Van der Gaag.

FNV wil onder meer een loonsverhoging ter compensatie van de prijsstijgingen en vermindering van de werkdruk. Ook wil de bond dat er personeel bijkomt. Daar wordt al sinds mei actie voor gevoerd. FNV is het niet eens met het huidige loonbod en andere voorwaarden voor de cao.

Niet al het personeel staakt echter. Vakbond CNV heeft in juni wel de nieuwe cao getekend, die loopt tot eind dit jaar.

Van der Gaag zegt dat de chauffeurs de situatie “ontzettend vervelend” vinden voor de reizigers. “Maar deze staking komt echt door de weigerachtige opstelling van de werkgevers om tot een eerlijke cao te komen.”

In Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland gaan buschauffeurs ook naar het Provinciehuis om een petitie aan te bieden. Daarin eisen ze dat de provincies de afspraken uit de contracten tussen provincie en busmaatschappijen nakomen.

In het streekvervoer werken ongeveer 13.000 mensen. Meer dan zesduizend van hen zijn lid van de FNV.