Advocaat: geweld op Mallorca dom, maar O. is geen agressor

Dat Lukas O. (19) tijdens zijn vakantie op Mallorca betrokken is geraakt bij twee gevechten noemt zijn advocaat “ontzettend dom”. Maar O. was niet de agressor. Dat zei zijn advocaat Joost Vedder donderdag in zijn pleidooi op de elfde dag van de Mallorcazaak.

“Ik vind het ontzettend dom van mijn cliënt om mee te gaan doen. Eerst bij De Zaak, later bij de Bierexpress”, oordeelde de raadsman. Zelf zei de verdachte: “Ik vind het afschuwelijk wat er is gebeurd.”

O. wordt niet verdacht van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman, maar wel van openlijk geweld op de plek waar de Waddinxvener werd neergeslagen en bewusteloos raakte. O. zou daar een trappende beweging naar een vriend van Heuvelman hebben gemaakt. Eerder die nacht deelde hij in De Zaak ook een schop uit naar een ander slachtoffer. Dat had hij niet moeten doen, aldus zijn advocaat, die eraan toevoegde dat het overige geweld van anderen “veel lelijker was”.

Tegen O. is een werkstraf van 240 uur geëist en een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 162 voorwaardelijk. De advocaat vindt de strafeis veel te hoog en pleitte voor een lagere straf, omdat O. in zijn ogen een veel kleiner aandeel had in de gevechten dan het Openbaar Ministerie oordeelt. Dat de vriendengroep op oorlogspad was, noemt de advocaat suggestief en niet onderbouwd. “Lukas was niet de agressor”, aldus Vedder. O. vocht weliswaar met een vriend van Heuvelman, maar hij heeft volgens de verdediging “Carlo met geen vinger en voet aangeraakt”.

Onlangs werd bekend dat O. in maart is aangehouden in een onderzoek naar cybercrime. Het is niet bekend of hij daarvoor wordt vervolgd.