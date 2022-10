Advocaat Mallorcaverdachte: cliënt voor de leeuwen gegooid

Het Openbaar Ministerie heeft in de Mallorcazaak Martijn T. in de ogen van zijn advocaat Irene Stas “voor de leeuwen gegooid” door hem tijdens het strafproces aan te houden voor meineed. De raadsvrouw noemde dat donderdag in haar pleidooi ongekend: “Dit is heel kwalijk, het OM is te ver gegaan”.

T. werd op 6 oktober tijdens een zitting aangehouden op verdenking van liegen onder ede. T. was met andere verdachten te zien op een in augustus opgedoken Snapchat-filmpje dat vorig jaar juli kort na het geweld is opgenomen in de villa op Mallorca, terwijl hij eerder bij de rechter-commissaris had verklaard dat hij die nacht direct naar bed was gegaan en niet meer had nagepraat over de vechtpartijen, waar hij overigens zelf niet actief aan meedeed.

Na zijn aanhouding bracht hij een nacht door in een politiecel. Zijn advocaat hekelt deze “disproportionele” werkwijze van het OM. Dat T. 26 uur in de cel zat is voor hem traumatisch geweest, zei ze. Volgens haar is de actie van het OM puur voor de beeldvorming geweest in een proces dat al gepaard gaat met een mediacircus: “Er verschenen krantenkoppen dat hij heeft gelogen, artikelen die jaren op het internet blijven.”

Het OM weet nog niet of T. vervolgd wordt voor meineed. Die beslissing is aan een andere officier van justitie, liet de aanklager in de Mallorcazaak weten. Stas roept het OM op de zaak snel te seponeren.

De officier noemt de kritiek van Stas onterecht. “Als je onder ede wordt gehoord bij de rechter-commissaris als getuige, dan moet het 100 procent de waarheid zijn. Ook op zitting is hij stevig aan de tand gevoeld over wat er in de villa is gebeurd en ontstond weer de indruk dat hij niet eerlijk was. Hij bleef volhouden dat hij eerst naar de slaapkamer ging”, aldus de aanklager. “Op meineed staan hoge straffen en de zaak draait om een mensenleven. Dan mag je heel streng zijn als OM.”

Het OM vroeg de rechtbank maandag T. vrij te spreken van openlijk geweld. Dat T. desondanks in december als negende verdachte is aangemerkt, is volgens zijn advocaat totaal onterecht en kwam voor haar cliënt “als een volslagen verrassing”.

De twaalfdaagse Mallorcazaak nadert het einde. Vrijdag zijn de laatste twee pleidooien.