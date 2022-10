Behandeling verzoek De Munk om verhoor na aangifte verkrachting

De rechtbank in Amsterdam behandelt donderdag het verzoek van Danny de Munk om de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting in het openbaar te horen. De Munk wil daarmee bewezen krijgen dat het verhaal van de vrouw niet klopt.

In juni kwam naar buiten dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem samen hebben gewerkt bij de musical Ciske de Rat. De Munk ontkent de beschuldigingen van de vrouw.

In een interview met RTL Boulevard gaf de zanger eerder aan dat hij nooit seks heeft gehad met het vermeende slachtoffer. Wel gaf hij toe dat hij met haar gezoend had in het herentoilet voorafgaand aan een optreden. De artiest sprak van een valse aangifte en deed daarom een tegenaangifte.