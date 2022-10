Politie: Hebe en Sanne omgekomen door noodlottig ongeval

De politie gaat ervan uit dat Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) zijn omgekomen door een noodlottig ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, zo zei Stijn van Griensven hoofd OperatiĆ«n van de politie Oost-Brabant, donderdagmiddag bij een persmoment op het politiebureau in Den Bosch. Hoe dat ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. “Gladheid, mist, dat zijn zaken waar we rekening mee houden.”

Maandag vertrok Sanne (26) samen met het gehandicapte meisje Hebe (10) in een zwarte Kia Picanto uit Raamsdonksveer. Ze had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. Daar kwamen zij echter nooit aan. Woensdagavond werden ze na een grote zoektocht in hun auto in het water gevonden bij een knooppunt in de buurt van Den Bosch.

De politie had dinsdagavond al bij het knooppunt gezocht. Op dat moment werd hun auto niet gevonden. “Relatief ver weg” van deze locatie werd woensdag opnieuw gezocht en zag uiteindelijk een politiehelikopter de zwarte Kia Picanto waarin de twee zaten.