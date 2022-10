Gijs van Dijk wil terug naar Tweede Kamer, liefst in PvdA-fractie

Voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA, Gijs van Dijk, wil terugkeren naar de Tweede Kamer, nadat hij begin dit jaar was vertrokken om meldingen van “ongewenst gedrag in de privĂ©sfeer”. In een interview met EenVandaag zegt hij het liefst zich weer aan te sluiten bij de PvdA-fractie, maar ook het oprichten van een eenmansfractie sluit hij niet uit. Momenteel kent de Kamer al twintig fracties.

De partij besloot een onderzoek door een integriteitsbureau naar Van Dijk in te stellen en hem niet meer toe te laten in de fractie. Maar de beroepscommissie van de PvdA meldde deze week dat het besluit om Van Dijk te weren uit de fractie moet worden teruggedraaid. De commissie kon niet oordelen of het onderzoek goed was uitgevoerd, omdat het bevindingen niet mocht inzien. Het partijbestuur ging niet mee in die aanbeveling van de commissie.

Onlangs vertrok PvdA-Kamerlid Khadija Arib uit de Kamer, nadat ook tegen haar een onderzoek was ingesteld. Ditmaal kwam het onderzoek van de Tweede Kamer zelf. Het presidium wil onderzoek naar de periode toen zij nog Kamervoorzitter was en naar verluidt een onveilige werksfeer veroorzaakte. Arib heeft haar ontslagbrief nog niet ingediend, maar zodra zij dit doet start de procedure voor wie haar zetel mag innemen. Van Dijk is de eerste gegadigde hiervoor.

Hij zegt tegen EenVandaag “heel graag” het conflict met zijn voormalige fractie op te willen lossen. “En dat ik de sociaaldemocratie, zoals ik dat altijd heb gedaan, met hart en ziel weer kan vertegenwoordigen.” Wel zegt hij sinds zijn vertrek geen contact te hebben gehad met PvdA-Kamerleden.