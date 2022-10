Negen nieuwe besmettingen met apenpokken vastgesteld

Het apenpokkenvirus blijft rondgaan in Nederland, ook al is het wel op een heel laag niveau. In de afgelopen twee weken zijn negen mensen positief getest op het virus. In totaal is de ziekte nu bij 1230 mensen vastgesteld.

Zes positief geteste mensen wonen in de regio Noord-Holland en Flevoland. In Limburg kwamen twee nieuwe besmettingen aan het licht en in Zuid-Holland testte één persoon positief.

Het aantal positieve tests loopt de laatste tijd snel terug. Sinds half augustus zijn 143 besmettingen aan het licht gekomen, waarvan zo’n twintig in de afgelopen maand. Op het hoogtepunt in juli waren er meer dan 150 bevestigde gevallen per week. Ook in andere Europese landen is zo’n daling te zien.

Vanwege de lage aantallen komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer elke donderdag met een update van het aantal apenpokkengevallen. Voor het eerst zitten er nu twee weken tussen de meldingen. Dat maakt het lastiger om de cijfers te vergelijken.

Sinds eind juli kunnen mensen die het grootste risico hebben om het virus op te lopen, zich preventief laten vaccineren. In de afgelopen twee weken hebben minstens 3441 mensen de prik gekregen. Zeker 15.180 mensen hebben tot nu toe een eerste dosis ontvangen, en van hen hebben er minstens 7927 ook de tweede inenting gehad. Die cijfers zijn niet compleet, want een onbekend aantal mensen wil de gegevens van de vaccinatie niet delen met het RIVM. In werkelijkheid zijn dus meer mensen gevaccineerd.

Ongeveer 32.000 mensen zijn uitgenodigd voor de preventieve apenpokkenprik. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen.

Het aantal besmettingen in heel Europa is deze week boven de 25.000 uitgekomen. Spanje heeft de meeste bevestigde gevallen (bijna 7300), gevolgd door Frankrijk (ruim 4000), het Verenigd Koninkrijk (bijna 3700), Duitsland (ruim 3600) en Nederland. Wereldwijd zijn 73.437 besmettingen vastgesteld. Zeker 29 mensen zijn aan het virus overleden.

Het apenpokkenvirus dook eind mei in Nederland op. Mensen die het virus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf.