Nog altijd geen asielakkoord, Van der Burg heeft ‘huiswerk’

De coalitiepartijen en het kabinet zijn het nog altijd niet eens over de verdeling van de vluchtelingenopvang over Nederland. “Ik heb nu huiswerk gekregen en daar ga ik eventjes mee verder”, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) na overleg met de voorzitters van de Tweede Kamerfracties van de coalitiepartijen. Hij zegt er nog altijd van uit te gaan dat er vrijdag wel een plan klaarligt.

“Het is buitengewoon ingewikkeld om dit op goede manier te doen”, zei Van der Burg na afloop van het gesprek. De discussies draaien volgens hem zowel om draagvlak onder de “Nederlandse bevolking, die ook niet in alle gevallen zit te wachten op een azc in de gemeente”, als om draagvlak in het parlement. Op welk thema de coalitiepartijen het precies oneens zijn, wil de bewindsman niet zeggen.

Er ligt een Tweede Kamermotie die de staatssecretaris vraagt om uiterlijk vrijdag zijn plan klaar te hebben voor de verdeling van asielzoekers over Nederland. Dwang van de gemeenten moet daar onderdeel van zijn. Eerder had hij al met onder andere de gemeenten en de provincies afgesproken om het plan uiterlijk 1 oktober af te hebben. “Ik mis deadline na deadline. Dat is niet goed, maar dat is wel de realiteit”, zegt Van der Burg daarover. Hoewel er de laatste dagen weinig vooruitgang wordt geboekt, zegt hij nog altijd te denken dat er op tijd een wetsvoorstel kan liggen dat vanaf 1 januari kan ingaan.

Als er op aandringen van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer veel aan het plan van Van der Burg gesleuteld moet worden, moet de ministerraad opnieuw akkoord gaan voor het wetsvoorstel naar buiten gebracht kan worden voor consultatie. Hoe dan ook staat het onderwerp voor vrijdag op de agenda, zegt Van der Burg.