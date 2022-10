Onenigheid werkgevers en FNV over impact staking streekvervoer

Tijdens de tweede dag van de driedaagse landelijke staking in het streekvervoer rijdt het merendeel van het ov donderdagochtend gewoon, stelt de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). Vakbond FNV, dat de staking organiseert, zegt daarentegen dat 65 procent van de dienstregeling van vervoersbedrijven “geraakt wordt”, aldus woordvoerder Marijn van der Gaag.

VWOV noemt de impact van de staking landelijk gezien “vooralsnog beperkt” en zegt dat dit hetzelfde beeld is als op woensdag, de eerste dag van de driedaagse staking. Volgens de vereniging kan gemiddeld zo’n 70 procent tot 80 procent van de dienstregelingen worden uitgevoerd. “CNV-leden en niet-vakbondsleden rijden wel, en onder FNV-leden lijkt de stakingsbereidheid geen gegeven.”

FNV stelt daar tegenover dat de deelname van leden groter is “dan tijdens de landelijke stakingsdag op 16 september”, aldus de zegsman.

De buschauffeurs die staken, doen dat voor een betere cao. Ook trambestuurders, verkeersleiders en treinmachinisten die onder de cao vallen doen mee. Hoewel de VWOV zegt dat de impact van de staking beperkt is, baalt voorzitter van de vereniging Fred Kagie van de overlast die er wel is. “Mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer, voor werk, school en andere afspraken. Als 80 procent wel rijdt, maar jouw bus toch net niet, dan is dat natuurlijk ongelooflijk vervelend.”

De werkgevers roepen FNV op om aan tafel te komen om te praten over een nieuwe cao voor 2023. Zij zeggen meerdere malen aangegeven te hebben dat zij niet met FNV in gesprek willen gaan over de cao over 2021-2022, die nog tot eind dit jaar van kracht is. “De werkgevers hebben samen met vakbond CNV een contract getekend voor de cao OV 2021-2022”, aldus de VWOV.