Ongeluksplek Sanne en Hebe staat bekend om ongevallen

De plek waar Sanne en Hebe maandag van de weg raakten en verongelukten, staat bekend als een plaats waar de afgelopen jaren vaker ongevallen zijn gebeurd. Het gaat om de snelweg A59/A2 bij Empel. Volgens de politie gaat het om een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat nog wordt uitgezocht hoe vaak er in het verleden ongelukken zijn gebeurd bij het knooppunt, en waarom er op het punt van het ongeval geen vangrail is.

“Wat ons vooral bezighoudt is hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren zonder dat iemand dat zag”, zei hoofd OperatiĆ«n van de politie Brabant-Oost Stijn van Griensven donderdag.

Om die reden vraagt de politie mensen die mogelijk dashcambeelden hebben en maandagmiddag bij Empel op de snelweg reden, die nog eens goed na te kijken. Mogelijk staat er iets op wat voor de politie interessant is. Het verzoek is die met de politie te delen.

Er zijn tot nog toe geen beelden van het ongeval, maar ook niet van de auto van Sanne op de A59. Dat ze de route via Empel naar het huisadres van Hebe koos – een omweg – is overigens verklaarbaar, aldus Van Griensven. Anders zou je door Den Bosch moeten, en daar staan vaker files.

Ook wordt onderzocht of het op het moment waarop de auto van de weg raakte, noodweer was. “Het exacte tijdstip van het ongeval is nog niet bekend”, aldus Van Griensven. “Dat maakt het lastig de weersomstandigheden te bepalen.”

Ook onderzoekt de politie of er mogelijk andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren. Om dat te kunnen achterhalen wordt donderdagmiddag onderzoek ter plaatse gedaan en aan de auto zelf. Ook wordt onderzocht of er iets met Sanne zelf aan de hand was, en dat ze daardoor mogelijk van de weg is geraakt.