Politie heeft geen camerabeelden van plek ongeval Sanne en Hebe

De politie heeft geen beelden van het ongeval waarbij Sanne (26) en Hebe (10) om het leven kwamen. Op de plek van het auto-ongeluk bij knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch hangen geen zogeheten ANPR-camera’s, aldus Stijn van Griensven (hoofd OperatiĆ«n Oost-Brabant).

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, oftewel kentekenherkenning. De camera’s langs of boven de (snel)wegen registreren welke auto’s voorbijrijden en controleren bijvoorbeeld of de eigenaren worden gezocht door de politie. Ook wordt de techniek gebruikt voor bijvoorbeeld trajectcontroles of het handhaven van milieuzones in grote steden.

Of Rijkswaterstaat wel camera’s heeft hangen bij knooppunt Empel, wordt nog uitgezocht, zo laat een woordvoerder weten. Ook is het niet duidelijk of de beelden dan terug te vinden zijn, mochten die gemaakt zijn. “Op heel veel plaatsen hebben we camera’s hangen, maar deze gebruiken we alleen om de doorstroming van het verkeer te monitoren. Dat gebeurt alleen realtime, en wordt niet achteraf voor opsporingsdoeleinden gebruikt.”

De politie heeft iedereen die dashcambeelden gemaakt heeft op maandag op de A59 tussen Waalwijk en knooppunt Empel tussen 14.00 uur en 20.00 uur gevraagd zich te melden.