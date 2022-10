Politie onderzoekt weersomstandigheden van ongeluk Hebe en Sanne

De politie doet onderzoek naar de weersomstandigheden van het ongeluk waarbij de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne om het leven zijn gekomen. “Gladheid, mist, dat soort omstandigheden. Die zijn natuurlijk bepalend voor de manier waarop een aanrijding of een eenzijdig ongeval kan plaatsvinden”, zegt de politie.

Weeronline meldt dat er maandag geen mist is geweest. Wel is er in de middag wat regen gevallen, maar het exacte tijdstip van het ongeluk is nog niet bekend, dus het is lastig om te zeggen of het ook regende toen Hebe en Sanne in de auto zaten.

De politie gaat ervan uit dat ze zijn omgekomen door een noodlottig ongeval, maar het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Daarom wordt ook onderzocht of er iets mankeerde aan de auto. De plek waar ze van de weg raakten en verongelukten, staat bekend als een plaats waar vaker ongevallen gebeuren, zo zei de politie