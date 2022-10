Politie rondt onderzoek bij knooppunt Empel af, A59 nog dicht

De politie heeft het onderzoek bij knooppunt Empel (A59/A2), waar de Kia Picanto is gevonden met de lichamen van vermoedelijk de vermiste Hebe (10) en Sanne (26), nagenoeg afgerond. De lichamen zijn geborgen, maar de identiteit van de slachtoffers moet nog formeel worden vastgesteld. In de loop van de nacht wordt de auto weggesleept om elders te worden onderzocht. Tot die tijd is de A59 vanuit Waalwijk richting Den Bosch bij het knooppunt afgesloten.

Het onderzoek richt zich nu op hoe de auto van de weg is geraakt en in het water beland, meldt de politie. Daarbij wordt gekeken naar de schade aan het voertuig en worden eventuele sporen onderzocht. De politie zegt dat alle scenario’s mogelijk zijn.