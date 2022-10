Rutte heeft te doen met Britse premier

Premier Mark Rutte vindt het “natuurlijk heel vervelend” voor zijn Britse collega Liz Truss dat ze alweer haar vertrek heeft aangekondigd. Twee weken geleden prees hij haar nog omstandig.

“We waren het over heel veel punten eens”, zegt Rutte over Truss, die zich al na anderhalve maand gedwongen ziet om op te stappen. “We hebben elkaar langer gesproken” op een top in Praag begin oktober en “ik vond het een heel goed gesprek”.

Rutte ziet “uit naar de samenwerking met wie nu weer mijn collega wordt” in het Verenigd Koninkrijk. “Dat wordt de vijfde geloof ik”, verzucht hij.