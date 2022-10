Vader doodgestoken baby Emily donderdag voor militaire rechtbank

De man uit Rotterdam die in juli van dit jaar zijn eigen dochtertje van zes maanden zou hebben doodgestoken, staat donderdag voor het eerst voor de rechtbank in Arnhem. Ruud S. (22) zou vlak na die daad in de flat van zijn partner in Rotterdam tegenover de politie meteen hebben toegegeven dat hij de keel van zijn dochtertje had doorgesneden.

S. staat terecht voor de militaire kamer van de rechtbank die in Arnhem zetelt, omdat hij in dienst is van defensie als ICT’er. Hij zat ten tijde van de steekpartij al ziek thuis, omdat hij psychische problemen zou hebben.

Het drama speelde zich af op zondag 17 juli in de flatwoning van de moeder en het slachtoffertje aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. De oma en oom van het meisje waren met de moeder van het kindje in de woning, toen S. opeens op het meisje zou hebben ingestoken. Ze overleed even later, in of op weg naar het ziekenhuis in Rotterdam.

In de procedurele zitting in Arnhem wordt bepaald of de verdachte in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak in de gevangenis moet blijven. Uit onderzoek en getuigenissen moet blijken of S. met voorbedachten rade heeft gehandeld. Afhankelijk daarvan zal hij vervolgd worden voor moord of doodslag. Volgens zijn advocaat wordt S. vooralsnog niet naar het Pieter Baan Centrum gestuurd om zijn geestesgesteldheid te onderzoeken. S. heeft toegezegd aan alle onderzoeken door psychiaters en psychologen mee te willen werken en dat gebeurt in de gevangenis waar S. verblijft.