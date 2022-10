Waarom de e-scooter in 2023 een hype wordt

Bij Scootercentrum kun je elektrische motor scooters huren of kopen. In 2023 zul je deze scooters veel vaker op de weg zien. Hoe komt het dat ze juist volgend jaar zo populair worden? Lees er hieronder meer over.

Geen opstartproblemen met een e-scooter

Met een elektrische scooter hoef je je geen zorgen meer te maken over startproblemen. Een e-scooter gaat meteen aan wanneer je de sleutel in het contact omdraait. Daarnaast hebben de meeste elektrische scooters een keyless drive functie die werkt aan de hand van een afstandsbediening. Deze wordt ook gebruikt voor de beveiliging van de scooter. Een Elektrische motorscooter van Scootercentrum hoeft niet warm te lopen voordat je vol gas kunt geven, want je beschikt meteen over het volle vermogen van de scooter. Het maakt hierbij niet uit of het warm of juist koud weer is. een elektrische scooter heeft geen choke nodig, in tegenstelling tot een scooter die op brandstof werkt. De carburateur en choke zijn een van de gevoeligste onderdelen van de scooter. Met een e-scooter heb je geen last meer van een verstopte sproeier. Een elektronische scooter heeft gewoon meer voordelen dan een brandstof scooter.

Minder kans op defecten met de nieuwste elektrische scooters

Een brandstof scooter bestaat over honderden diverse onderdelen. Sommige van deze onderdelen werken met elkaar samen of zijn steeds in beweging. Het nadeel van een brandstof scooter is dat de slijtagegevoelig is en vaak onderhoud nodig heeft. Bij onderdelen die makkelijk slijten kun je denken aan de zuigerveren, de zuiger, v-snaar, nokkenas, cilinderkop, koppeling en uitlaat. Scooters met een bouwjaar vanaf 2017 hebben een euro4 norm, waardoor ze voorzien zijn van een ECU-computer. Deze computer maakt een brandstof scooter nog gevoeliger voor storingen.

E-scooter VS brandstof scooter

Wanneer je een e-scooter aanschaft heb je alleen maar een elektronische motor die maar uit één onderdeel bestaat. Een ander voordeel van een elektronische scooter is dat deze een controller heeft die alles regelt voor de hele scooter. Deze heeft maar één component. Verder is de accu een belangrijk onderdeel voor de scooter. De techniek die wordt gebruikt bij een e-scooter werkt heel eenvoudig en er worden minder onderdelen voor gebruikt dan voor een brandstof scooter. Je kunt deze accu vergelijken met een de accu van een schroefmachine. Deze accu’s zijn namelijk altijd betrouwbaar. Het grootste voordeel van een e-scooter is echter dat je minder kwijt bent aan onderhoud en reparaties vergeleken met een brandstof scooter. De enige onderdelen die zorg nodig hebben zijn de remmen en banden.

Een e-scooter rijdt goedkoop

Vergeleken met een brandstof scooter is een e-scooter veel goedkoper wanneer je kijkt naar de kosten per kilometer. Bij een brandstof scooter betaal je ongeveer 2 euro per 50 kilometer. Bij het opladen van een e-scooter betaal je maar 35 cent, een aanzienlijk verschil dus. De aanschaf van een elektronische scooter mag dan iets hoger zijn, maar het onderhoud ervan is veel voordeliger. Het motorblok van een e-scooter heeft namelijk geen onderhoud nodig. De remmen en banden zijn wel gevoelig, maar dat is dan ook het enige. Elektronische scooters zullen dé hype van 2023 worden!