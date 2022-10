225 asielzoekers naar opvang bij Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

In het Noord-Hollandse Enkhuizen komt vanaf 1 december een crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers op het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum. De opvang moet het volle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten, zo meldt de gemeente. De opvang bij het museum blijft tot volgend jaar maart in gebruik.

“Als veiligheidsregio zijn wij verantwoordelijk voor het organiseren van crisisnoodopvang van 450 asielzoekers in Noord-Holland Noord”, zegt voorzitter van de veiligheidsregio Anja Schouten. “Wij vangen momenteel mensen op in Bergen, ’t Zand en binnenkort ook in Petten. Alle locaties zijn tijdelijk en wij zijn blij dat Enkhuizen ons voor de komende maanden een plek biedt.”

De groep asielzoekers die naar Enkhuizen komt, bestaat voornamelijk uit gezinnen met kinderen die momenteel in de crisisnoodopvang in Bergen verblijven. Die opvang gaat per 1 december dicht. Op het parkeerterrein van het museum komen paviljoens die “wind- en winterhard zijn”, aldus de gemeente. In maart heeft het museum het terrein weer nodig voor eigen gebruik.

Nederland heeft veel te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Dat komt niet alleen doordat er meer asielzoekers komen, maar ook doordat er niet genoeg woningen zijn voor duizenden statushouders. Zij mogen in Nederland blijven omdat ze zijn erkend als vluchteling, maar ze kunnen vooralsnog nergens naartoe verhuizen en moeten dus noodgedwongen in een asielzoekerscentrum blijven. Voor volgend jaar moeten gemeenten 51.000 opvangplekken beschikbaar hebben, zo was in augustus afgesproken, maar dit aantal wordt niet gehaald. Daarom is ook volgend jaar nog crisisnoodopvang nodig.