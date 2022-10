Advocaat Hein B. bepleit in Mallorcazaak vrijspraak van doodslag

De advocaat van Hein B. (19) heeft vrijdag bij de rechtbank bepleit de Hilversummer vrij te spreken van doodslag op Carlo Heuvelman. De verdediging is verbaasd dat het Openbaar Ministerie niet zelf om vrijspraak heeft gevraagd, omdat B. er “niets mee te maken heeft”. Dit zei advocaat Daniel Fontein in zijn pleidooi op de twaalfde en laatste dag van de Mallorcazaak.

Het OM eiste maandag een celstraf van 8 jaar tegen B. Die ontkent betrokken te zijn bij de fatale mishandeling op Mallorca en is “geschrokken van de eis”. Van de fatale vechtpartij zijn geen beelden. Het OM baseert zich vooral op getuigenverklaringen. “De verklaringen gaan alle kanten op, er zit eigenlijk geen lijn in”, aldus de raadsman. Fontein telt in het dossier elf getuigen die de mishandeling van Heuvelman zouden hebben gezien. “Die wijzen één tot zes daders aan, dus steeds verschillende aantallen. En ze noemen ook allemaal wisselende combinaties van verdachten.”

“Er is maar één getuige van de zestig die mijn cliënt kan aanwijzen”, zegt Fontein. Volgens hem zijn fouten gemaakt toen zij in Spanje werd verhoord en zij de verdachte aanwees “op een volstrekt onduidelijke foto”. Die groepsfoto had de Spaanse politie van sociale media gehaald. Dat is geen adequate herkenningsprocedure, zegt ook rechtspsycholoog Peter van Koppen in een rapport over de zaak. Dat maakt haar verklaring niet betrouwbaar en niet bruikbaar als bewijs, bepleit Fontein.

B. wordt ook verdacht van openlijk geweld en een poging tot doodslag op een vriend van Heuvelman. Op beelden die eerder in de rechtbank werden vertoond is te zien dat hij samen met medeverdachte Sanil B. een vriend van Heuvelman trapt, die dan al op straat ligt. Op hun schoenen is DNA van Heuvelmans vriend gevonden. Op de schoen van Hein B. is geen DNA van Heuvelman gevonden, benadrukt de raadsman.

De advocaten van de andere twee hoofdverdachten Mees T. (19) en Sanil B. (20) pleitten eerder deze week al voor vrijspraak van doodslag. Advocaat Peter Plasman noemde de elkaar tegensprekende getuigenverklaringen in de zaak van Sanil B. krakkemikkig bewijs. Raadsvrouw Sophie Hof verweet het OM zevenmijlslaarzen te hebben aangetrokken in de bewijsvoering.

De rechtbank in Lelystad doet op 18 november uitspraak.