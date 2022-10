Burgemeester Terschelling: grote zoektocht op het strand

“Met alle mogelijke inzet” zoeken hulpdiensten op dit moment naar de vermisten op het strand, zegt burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling op de persconferentie over de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi bij het eiland. “Getijden en de stroming veranderen. Daarom zoeken hulpdiensten momenteel op het strand of er inderdaad lichamen aanspoelen”, aldus de burgemeester.

Het onderzoek naar de aanvaring loopt nog. De burgemeester kan daarom nog niets zeggen over de toedracht. “We gaan er niet naar gissen”, aldus Van de Pol. Ze verwacht niet dat het onderzoek binnen een paar dagen is afgerond. Of de boot te hard voer en of de opvarenden een zwemvest droegen, is allemaal nog niet bekend.

Wie de slachtoffers zijn en hoe oud ze zijn, is nog niet duidelijk. Ze waren volgens Van de Pol met de watertaxi waarschijnlijk op weg naar hun werk op het eiland. Directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep uit Sneek zei eerder al dat zijn medewerkers aan boord zaten. Zij waren volgens hem op weg naar bouwwerkzaamheden op het eiland. Nabestaanden van de overledenen en de vermisten zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

In de watertaxi zaten acht mensen, van wie in elk geval twee om het leven kwamen. Twee mensen zijn nog vermist, een 12-jarig kind en een volwassen man. Na een aantal uren werd het zoeken op zee afgeschaald. “Dat is het meest verschrikkelijke moment voor hulpdiensten dat er is”, zegt Van de Pol. “Je realiseert je dat redden niet meer reĆ«el is.” De zoektocht op het strand is hervat door de brandweer en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

De burgemeester noemt het een vreselijke dag voor de slachtoffers, nabestaanden en ook Terschellingers. Aan nazorg voor de eilandbewoners wordt gewerkt. Locoburgemeester Erik de Groot van Harlingen spreekt ook zijn medeleven uit voor de slachtoffers, nabestaanden en inwoners van de gemeente.

Van de Pol hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “Ik ben dol op de zee, maar inmiddels heb ik ook geleerd om de zee serieus te nemen”, zegt ze bij de afsluiting van de persconferentie. “Het is meer dan pootje baden en lekker zwemmen. De zee is bijzonder en dat hebben de laatste twee jaar wel uitgewezen met de ongelukken die hebben plaatsgevonden.” Deze zomer overleed een 12-jarig meisje op een historisch zeilschip na het afbreken van een giek.