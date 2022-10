Burgemeesters buitengewoon teleurgesteld over uitblijven asielwet

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad noemen het “buitengewoon teleurstellend” dat het kabinet vrijdag geen akkoord heeft bereikt over de asielwet. “Nu moeten we opnieuw met de staatssecretaris om de tafel over het regelen van opvangplaatsen voor asielzoekers, zonder daar op voorhand conclusies aan te verbinden”, laat beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, weten.

Bruls wijst erop dat “er wel iets was afgesproken en ook het kabinet heeft zich uitgesproken over het in omloop brengen van de wet”. Het draagvlak voor het bestuurlijk akkoord dat de burgemeesters in augustus sloten met het Rijk zal hierdoor afnemen, verwacht hij. In dat akkoord beloofden de gemeenten voorlopig nog hulp, hoewel dat geen taak van gemeenten of veiligheidsregio’s is.

De asielwet of spreidingswet regelt onder meer dwang voor gemeenten die weigeren mee te werken aan het regelen van (nood)opvangplaatsen voor vluchtelingen. Het Veiligheidsberaad is er al langere tijd zeer geïrriteerd over dat er, zoals het beraad zegt, zo’n 200 gemeenten zijn die hun taken niet uitvoeren. Deze week drong het beraad in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) nog met klem aan op een lijst van de achterstand bij gemeenten in de asielopvang. Die gemeenten zouden zo snel mogelijk moeten horen wat de gevolgen zijn van niet meewerken, zodat ze in actie komen, vindt het beraad. Maar ook dat staat in de wet waarover vrijdag geen akkoord is bereikt.

“De asielwet is een randvoorwaarde om uit de crisis te komen. Nu het langer duurt zal het ook lastiger worden om alles voor elkaar te krijgen”, aldus Bruls.