Vier gewonden na aanvaring boten Terschelling, zegt burgemeester

Een van de opvarenden die vrijdag gered werden na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi bij Terschelling is zwaargewond. Dat meldde burgemeester van Terschelling, Caroline van de Pol, tijdens een persconferentie over het voorval. Drie anderen raakten lichtgewond. Eerder had de gemeente het nog over twee lichtgewonden.

Hoe het met de gewonde mensen gaat, kon de burgemeester niet zeggen.

De snelboot en de watertaxi kwamen vrijdagochtend vroeg in botsing. In de watertaxi zaten acht mensen. Vier van hen werden uit het water gehaald door hulpverleners. Twee mensen kwamen om het leven. Die slachtoffers zijn geborgen. Een 12-jarig kind en een volwassen man worden nog vermist.

Meer informatie over de vermiste mensen kon de burgemeester nog niet geven. Ook over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog, zei ze. “We gaan niet gissen.”