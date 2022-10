Hotel Krasnapolsky in Amsterdam ontruimd wegens brand

In hotel Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam heeft vrijdagochtend brand gewoed. Het vuur brak door nog onbekende oorzaak uit in de kelder onder de keuken. Kort voor 09.00 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was.

Het hotel werd ontruimd. Gasten stonden in badjas en op hotelslippers buiten. Een van hen, een toerist uit Koeweit, zei erg geschrokken te zijn toen er op de deur werd geklopt dat er brand was.

Het gebied rond Krasnapolsky is nog steeds afgezet en alle hulpdiensten zijn ter plaatse. Doordat er nog rook in het pand hangt, is het hotel nog niet vrijgegeven. De brandweer kon nog niet zeggen wanneer dat wel het geval zal zijn.

De gasten en de hotelmedewerkers zijn opgevangen in een naastgelegen hotel. Op het moment van de brandmelding waren er 500 mensen in het hotel, zowel gasten als personeel.

Zeven mensen uit het hotel zijn nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.