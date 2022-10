Hotel met vluchtelingen ontruimd om brand in Amsterdamse woning

Door een brand op de bovenste etage van een appartementencomplex aan de Van Hilligaertstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp moesten donderdagavond ruim honderd mensen geëvacueerd worden. Ook het naastgelegen Savoy Hotel waar Oekraïense vluchtelingen in werden opgevangen, is ontruimd. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brandweer kreeg even na 22.00 uur de eerste melding van de brand. Een brandweerwoordvoerder meldt dat de brand na middernacht onder controle was. De bewoners van de woning waar de brand uitbrak, hebben het pand veilig kunnen verlaten. Op beelden van lokale media is te zien dat de vlammen uit het dak kwamen.

“In het hotel heeft geen brand gewoed”, meldt de woordvoerder. De vluchtelingen die in het hotel verbleven, werden tijdelijk opgevangen in een zorgcentrum aan de overkant van de straat. Waarschijnlijk kunnen zij weer terugkeren naar het hotel.

Het appartement waar het vuur uitbrak, is volgens de brandweerwoordvoerder onbewoonbaar. Ook bewoners van ondergelegen appartementen kunnen voorlopig niet terugkeren en worden elders opgevangen.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk.